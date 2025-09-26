Fête du Haricot 2025 Soissons
Fête du Haricot 2025
Avenue du Mail Soissons Aisne
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
Du 26 au 28 septembre 2025, Soissons s’anime avec la célèbre Fête du Haricot. Plus de 50 000 visiteurs attendus pour un week-end de festivités gratuites spectacles, concerts, animations familiales, marché gourmand, artisans et traditions. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour petits et grands !
Avenue du Mail Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
