Fête du Haricot 2025 Soissons

Fête du Haricot 2025

Avenue du Mail Soissons Aisne

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Du 26 au 28 septembre 2025, Soissons s’anime avec la célèbre Fête du Haricot. Plus de 50 000 visiteurs attendus pour un week-end de festivités gratuites spectacles, concerts, animations familiales, marché gourmand, artisans et traditions. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour petits et grands !

Programme complet via le site web indiqué en coordonnées ci-contre.

