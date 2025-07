Fête du héron Reichshoffen

Fête du héron Reichshoffen samedi 6 septembre 2025.

Fête du héron

Place de la Castine Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-06 14:00:00

2025-09-06

Venez fêter le héron en dégustant des produits bio et locaux, avec nos artistes, nos artisans et musiciens préférés ! Sur réservation.

Petit marché sur le thème de la nature, intermèdes musicaux au violon et piano, bal folk et restauration. .

Place de la Castine Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 87 76 44

English :

Come and celebrate the heron by sampling organic and local produce, with our favourite artists, craftspeople and musicians! Reservations required.

German :

Feiern Sie den Reiher bei biologischen und lokalen Produkten mit unseren Lieblingskünstlern, -handwerkern und -musikern! Mit Voranmeldung.

Italiano :

Venite a festeggiare l’airone degustando prodotti biologici e locali, con i nostri artisti, artigiani e musicisti preferiti! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a celebrar la garza degustando productos ecológicos y locales, con nuestros artistas, artesanos y músicos favoritos Es necesario reservar.

