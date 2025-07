Fête du Jaï Marignane

Fête du Jaï Marignane lundi 14 juillet 2025 .

Fête du Jaï

Lundi 14 juillet 2025.

A partir de 20h. Le Jaï (parking des anciennes festines) Marignane Bouches-du-Rhône

Retrouvez la cuisine du Monde avec différents food-trucks.

Une soirée DJ avec saxophoniste et danseuses. Egalement au programme spectacle de flammes, canon à mousse, artifice et surprises.

Venez danser et vous ambiancer jusqu’au bout de la nuit.

Le Jaï (parking des anciennes festines) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 animation@ville-marignane.fr

English :

World cuisine with various food-trucks.

A DJ evening with saxophonist and dancers. Also on the program: flame show, foam cannon, fireworks and surprises.

Come and dance the night away.

German :

Entdecken Sie die Küche der Welt mit verschiedenen Foodtrucks.

Ein DJ-Abend mit Saxophonist und Tänzerinnen. Außerdem auf dem Programm: Flammenshow, Schaumkanone, Feuerwerk und Überraschungen.

Tanzen Sie bis in die Nacht hinein.

Italiano :

Cucina mondiale in una varietà di food-truck.

Serata con DJ, sassofonista e ballerini. In programma anche uno spettacolo di fiamme, cannoni di schiuma, fuochi d’artificio e sorprese.

Venite a ballare tutta la notte.

Espanol :

Cocina del mundo en diversos food-trucks.

Noche de DJ con saxofonista y bailarines. También en el programa: espectáculo de llamas, cañón de espuma, fuegos artificiales y sorpresas.

Venga a bailar toda la noche.

