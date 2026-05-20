Fête du jambon et du pain bis et vide-grenier Ajain
Fête du jambon et du pain bis et vide-grenier Ajain dimanche 14 juin 2026.
Ajain
Fête du jambon et du pain bis et vide-grenier
Ajain Creuse
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Fête du jambon et du pain bis
Vide-greniers
Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous ! .
Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 28 76 44
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English :
L’événement Fête du jambon et du pain bis et vide-grenier Ajain a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret
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