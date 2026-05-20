Ajain

Fête du jambon et du pain bis et vide-grenier

Ajain Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fête du jambon et du pain bis

Vide-greniers

Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous ! .

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 28 76 44

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English :

L’événement Fête du jambon et du pain bis et vide-grenier Ajain a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret