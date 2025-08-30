Fête du jardin d’été Saint-Quentin
Fête du jardin d’été
Rue Boileau Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 18:00:00
Mon quartier Vert vous propose une journée ludique le samedi 30 août 2025 de 10h à 18h.
Autour d’un pique-nique, venez déguster les saveurs des légumes du jardin et partager un moment chaleureux et convivial.
2 concours
– salades sensations
– reconnaissance de végétaux
Tarifs 2€/adulte et 1€/enfant.
Sur inscription au bureau de l’association du 21 au 28 août.
Renseignements 06 41 86 94 18 par SMS. 2 .
Rue Boileau Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 41 86 94 18 Catherinehortibat@gmail.com
