Fête du jardin d’été Saint-Quentin

Rue Boileau Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2 – 2 –

2

Tarif adulte

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Mon quartier Vert vous propose une journée ludique le samedi 30 août 2025 de 10h à 18h.

Autour d’un pique-nique, venez déguster les saveurs des légumes du jardin et partager un moment chaleureux et convivial.

2 concours

– salades sensations

– reconnaissance de végétaux

Tarifs 2€/adulte et 1€/enfant.

Sur inscription au bureau de l’association du 21 au 28 août.

Renseignements 06 41 86 94 18 par SMS. 2 .

Rue Boileau Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 41 86 94 18 Catherinehortibat@gmail.com

