FÊTE DU JARDIN DU MONDE – Square Zamenhoff Rennes 21 juin 2025

FÊTE DU JARDIN DU MONDE Square Zamenhoff Rennes Samedi 21 juin, 12h30

Temps convivial au square Zamenhoff pour fêter ensemble le premier jour de l’été, la fête de la musique et la fin d’année scolaire 2024-2025 !

Au programme : célébration de toutes les cultures présentes sur le quartier, repas partagé du monde entier, jeux pour petits et grands.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T17:00:00.000+02:00

1

02 23 46 85 70

Square Zamenhoff 9 avenue du Collas Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine