Maulévrier

Fête du Jardin et de la Nature

Rue Henri Alliot Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Au programme,

– le samedi 25 avril, à 20h30, soirée conférence par Marc Dufumier, agronome de renommée internationale, autour de la thématique de l’eau salle des fêtes de Maulévrier

– le dimanche 26 avril, journée articulée autour d’un échange et partage de plants avec balades ornithologiques, botaniques sur inscription, atelier vannerie, marché de producteurs locaux, présentation de ruche, sac à histoire, repair’vélo. .

Rue Henri Alliot Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 76 52 89 ccpn49@gmail.com

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English :

L’événement Fête du Jardin et de la Nature Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais