Fête du Jardin et de la Nature Maulévrier
Fête du Jardin et de la Nature Maulévrier samedi 25 avril 2026.
Maulévrier
Fête du Jardin et de la Nature
Rue Henri Alliot Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Au programme,
– le samedi 25 avril, à 20h30, soirée conférence par Marc Dufumier, agronome de renommée internationale, autour de la thématique de l’eau salle des fêtes de Maulévrier
– le dimanche 26 avril, journée articulée autour d’un échange et partage de plants avec balades ornithologiques, botaniques sur inscription, atelier vannerie, marché de producteurs locaux, présentation de ruche, sac à histoire, repair’vélo. .
Rue Henri Alliot Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 76 52 89 ccpn49@gmail.com
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English :
L’événement Fête du Jardin et de la Nature Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais
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