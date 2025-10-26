Fête du jardin Farino
Fête du jardin Farino dimanche 26 octobre 2025.
Place du marché de Farino Farino Nouvelle-Calédonie
Place du marché de Farino Farino 98881 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 75.21.20 arlieghislaine@gmail.com
English :
Garden Festival
German :
Gartenfest
Italiano :
Festival del giardino
Espanol :
Festival de jardinería
L’événement Fête du jardin Farino a été mis à jour le 2025-09-20 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie