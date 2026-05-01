Fête du jardin Troc de plantes Salle polyvalente Romazy

Romazy

Fête du jardin Troc de plantes

Salle polyvalente Rue Constant Bazillais Romazy Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Association de Parents d’Elèves de l’école Rimou Romazy, organise la fête du jardin de l’école. C’est un lieu support d’apprentissage pour les classes et il permet d’approvisionner une partie des légumes utilisés à la cantine de l’école.

Au programme

A partir de 11h30, nous vous proposons

– un troc de plantes venez avec des plantes ou des graines à échanger. Si vous n’avez rien à échanger en contrepartie, vous pourrez toujours acheter les plants à 1€.

– des galettes/saucisse et des crêpes,

– une buvette,

– des animations pour les enfants maquillage, jeux, pêche à la ligne graines/bonbons,

– une animation par Pousses de forêt ,

– de la musique sur place,

– et un espace détente avec des transats dans le verger.

Venez nombreux, petits et grands ! .

Salle polyvalente Rue Constant Bazillais Romazy 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du jardin Troc de plantes Romazy a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne