Fête du Jardin-verger Jardin-verger Conservatoire Assat

Jardin-verger Conservatoire 3 Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Programme de la journée

– Marché des producteurs, plus de 20 exposants seront présents

– Expositions « Plantes pyrénéennes et les grands botanistes » par le Cirdoc, « Collection de céréales anciennes » par Association Pétanielle (81), « Art et artisanat en bois, démonstration de tournage sur bois » par Faustin Wood

– Salon du livre, consacré au patrimoine, à la littérature locale, aux contes avec Maisons d’Editions Monhélios, Athizes, La Biscouette et aussi Pierre Coudouy, Paul Mirat, Pierre Salles, Jean-Paul Basly, Jacolet Abadie. .

Jardin-verger Conservatoire 3 Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com

