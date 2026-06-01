Fête du jardin vivant, Biocoop Le Fenouil, Sargé-lès-le-Mans

Fête du jardin vivant Vendredi 5 juin, 16h30 Biocoop Le Fenouil Sarthe

Inscription obligatoire, 8€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Pour fêter en fanfare les 40 ans de Biocoop et les 45 ans du Fenouil, rendez-vous lors d’une grande soirée festive.

Au programme

Marché de producteurs et productrices locaux, repas festifs, concert, animations et jeux…

Crêpes maison et crèmes glacées locales, grand buffet paysan, barbecue, jus et bières locaux…

Un moment convivial à partager entre coopérateurs et coopératrices, salarié·es, producteurs et productrices !

Biocoop Le Fenouil 2 rue des Noisetiers, Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lefenouil-biocoop.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lefenouil-biocoop.fr »}]

Pour fêter en fanfare les 40 ans de Biocoop et les 45 ans du Fenouil, rendez-vous lors d’une grande soirée festive.