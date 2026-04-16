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Fête du Jeu 17è édition Rue du Gén Lamarque Saint-Sever

Fête du Jeu 17è édition Rue du Gén Lamarque Saint-Sever

Fête du Jeu 17è édition Rue du Gén Lamarque Saint-Sever samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du Gén Lamarque

Adresse : Cloître des Jacobins

Ville : 40500 Saint-Sever

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Sever

Fête du Jeu 17è édition

Rue du Gén Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Toute la journée
– Présence exceptionnelle de P. des Pallières, co-créateur du jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux
– Cherche et trouve géant
– Fil rouge La boite mystérieuse
– Tables de jeux, retrogaming, espace petite enfance, tatouages éphémères, jeux de rôles, jeux géants, …
Toute la journée
– Présence exceptionnelle de P. des Pallières, co-créateur du jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux
– Cherche et trouve géant
– Fil rouge La boite mystérieuse
– Tables de jeux, retrogaming, espace petite enfance, tatouages éphémères, jeux de rôles, jeux géants, …
11h00 Spectacle jeune public signé L’anniversaire du clown
11h00 Déambulation et atelier de jonglerie
12h30 pique-nique façon auberge espagnole pour tous (amène ton panier)
14h00 Séance de Loups garous de Thiercelieux
15h00 Escape Game En attendant l’apocalypse au Musée d’art et d’histoire de Saint-Sever
16h00 Concours de déguisement et grand défilé sur le thème du Médiéval
17h00 2è séance de Loups garous de Thiercelieux
18h30 Spectacle de jonglerie de feu
A partir de 18h30 Apéro-tapas avec l’association KLudo
20h00 SOIREE JEU Grand quizz musical (sur réserv.)   .

Rue du Gén Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23  mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr

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English : Fête du Jeu 17è édition

All day long:
– Special appearance by P. des Pallières, co-creator of the game Les Loups-Garous de Thiercelieux
– Giant search and find
– The Mysterious Box thread
– Game tables, retrogaming, early childhood area, ephemeral tattoos, role-playing games, giant games, …

L’événement Fête du Jeu 17è édition Saint-Sever a été mis à jour le 2026-04-16 par Landes Chalosse

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