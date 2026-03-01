Fête du jeu à la MJC de Vire Normandie MJC Vire Normandie

Fête du jeu à la MJC de Vire Normandie

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Fête du jeu 4ème édition Deux jours de divertissement et de jeux pour tous les âges ! Que vous soyez un passionné de jeux de plateau, un adepte des jeux de cartes, ou simplement à la recherche d’une activité amusante en famille ou de jeux en tous genre, alors rejoignez nous !

L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous, alors n’hésitez pas à inviter vos proches et à partager l’événement avec vos amis .

MJC 1 Rue des Halles Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 35 16

English : Fête du jeu à la MJC de Vire Normandie

Fête du jeu 4th edition: Two days of fun and games for all ages! Whether you’re a board game enthusiast, a card game fan, or just looking for a fun family activity or games of all kinds, come and join us!

