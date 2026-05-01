Loutehel

Fête du Jeu à Loutehel

Loutehel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Organisée par le Chorus de VHBC, la Fête du Jeu aux couleurs du Moyen-Age arrive à Loutehel ( centre bourg ) le samedi 30 mai de 14h à 18h !

Au programme des Jeux coopératifs et des jeux en bois. Une buvette sera présente sur place.

Venez passer un après-midi en famille ! C’est gratuit et ouvert à tous alors, n’hésitez plus ! .

Loutehel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 92 46 99

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English :

L’événement Fête du Jeu à Loutehel Loutehel a été mis à jour le 2026-05-24 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté