Fête du jeu au jardin du parc de Vitré Vitré
Fête du jeu au jardin du parc de Vitré Vitré samedi 30 mai 2026.
Vitré
Fête du jeu au jardin du parc de Vitré
44 Boulevard de Châteaubriant Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez partager un moment de rire, de découverte et de bonne humeur à la Fête du Jeu du 30 mai petits et grands, il y en aura pour tout le monde ✨ .
44 Boulevard de Châteaubriant Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 31 81
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English :
L’événement Fête du jeu au jardin du parc de Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-05-19 par OT VITRE
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