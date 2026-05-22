Vitré

Fête du jeu au jardin du parc de Vitré

44 Boulevard de Châteaubriant Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez partager un moment de rire, de découverte et de bonne humeur à la Fête du Jeu du 30 mai petits et grands, il y en aura pour tout le monde ✨ .

44 Boulevard de Châteaubriant Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 31 81

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English :

L’événement Fête du jeu au jardin du parc de Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-05-19 par OT VITRE