Fête du jeu Betschdorf

Fête du jeu

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Venez jouer en famille ou avec vos amis à de nombreux jeux de société et profitez d’une initiation au échecs !

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

English :

Come and play with your family or friends on a range of board games, including an introduction to chess!

