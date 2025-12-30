Fête du jeu Betschdorf
Fête du jeu Betschdorf samedi 21 mars 2026.
Fête du jeu
19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Venez jouer en famille ou avec vos amis à de nombreux jeux de société et profitez d’une initiation au échecs !
19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr
English :
Come and play with your family or friends on a range of board games, including an introduction to chess!
L’événement Fête du jeu Betschdorf a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte