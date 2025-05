Fête du jeu – Centre Louis Jourdan Bourg-lès-Valence, 24 mai 2025 13:30, Bourg-lès-Valence.

Drôme

Fête du jeu Centre Louis Jourdan 114 Chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 13:30:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Trampoline, jeux de kermesse gonflable, skateboard, escalade, Fil d’ariane Retour d’activité n’ayant pas eu lieu depuis quelque temps baby-foot géant, tir à la carabine laser, pétanque, course en sac, tennis de table, jeux d’eau.

.

Centre Louis Jourdan 114 Chemin du Valentin

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr

English :

Trampoline, inflatable fairground games, skateboarding, climbing, Ariadne?s thread Back to activities that haven?t taken place for some time: giant table soccer, laser rifle shooting, pétanque, sack races, table tennis, water games.

German :

Trampolin, aufblasbare Kirmesspiele, Skateboard, Klettern, Ariadnefaden Zurück zu Aktivitäten, die seit einiger Zeit nicht mehr stattgefunden haben: Riesenkicker, Lasergewehrschießen, Boccia, Sackhüpfen, Tischtennis, Wasserspiele.

Italiano :

Trampolino, giochi gonfiabili da fiera, skateboard, arrampicata, filo d’Arianna Torniamo alle attività che non si svolgono da tempo: calcio balilla gigante, tiro con fucile laser, bocce, corsa con i sacchi, ping pong, giochi d’acqua.

Espanol :

Cama elástica, juegos hinchables de feria, monopatín, escalada, hilo de Ariadna Vuelta a las actividades que no se realizaban desde hace tiempo: futbolín gigante, tiro con rifle láser, petanca, carreras de sacos, tenis de mesa, juegos acuáticos.

L’événement Fête du jeu Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-05-10 par Valence Romans Tourisme