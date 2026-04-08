FÊTE DU JEU Bugarach
FÊTE DU JEU Bugarach samedi 4 juillet 2026.
Bugarach
FÊTE DU JEU
Bugarach Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La fête du jeu organisée par Lud’Aude c’est du 4 au 5 juillet 2026 à Bugarach !
Réservez votre weekend dès maintenant, pour venir partager du jeu, de la joie et de la créativité avec nous !
Bivouac, animations, resauration
Ouvert à tous et gratuit
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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 52 90 ludaude@yahoo.fr
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English :
Lud?Aude?s Fête du Jeu takes place from July 4 to 5, 2026 in Bugarach!
Book your weekend now, and come share games, joy and creativity with us!
Bivouac, entertainment, refreshments
Open to all, free of charge
L’événement FÊTE DU JEU Bugarach a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin
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