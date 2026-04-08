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FÊTE DU JEU Bugarach

FÊTE DU JEU Bugarach

FÊTE DU JEU Bugarach samedi 4 juillet 2026.

Ville : 11190 Bugarach

Département : Aude

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Bugarach

FÊTE DU JEU

Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

La fête du jeu organisée par Lud’Aude c’est du 4 au 5 juillet 2026 à Bugarach !
Réservez votre weekend dès maintenant, pour venir partager du jeu, de la joie et de la créativité avec nous !
Bivouac, animations, resauration
Ouvert à tous et gratuit
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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 52 90  ludaude@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lud?Aude?s Fête du Jeu takes place from July 4 to 5, 2026 in Bugarach!
Book your weekend now, and come share games, joy and creativity with us!
Bivouac, entertainment, refreshments
Open to all, free of charge

L’événement FÊTE DU JEU Bugarach a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin

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