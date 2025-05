Fête du jeu – Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes, 24 mai 2025 09:00, Cabannes.

Bouches-du-Rhône

Fête du jeu Samedi 24 mai 2025 de 9h à 11h30. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 11:30:00

2025-05-24

Rendez-vous ludique jeux de société. Viens jouer avec nous à la Médiathèque de Cabannes.

Viens découvrir de nouveaux jeux et jouer entre amis.Enfants

Vous voulez passer un moment ludique et convivial en famille ou entre amis ?

Rendez-vous pour la Fête du Jeu au pôle intergénérationnel.



Au programme

– Jeux de société

– Jeux de construction

– Jeux en bois

– Parcours de motricité

– Jeux pour ados

– Ping-pong, baby-foot, billard…



Les jeux seront répartis dans différents espaces du pôle intergénérationnel dojo, espace jeunes, médiathèque, patio…



Venez partager un bon moment en jouant avec vos amis ou votre famille ! .

Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel

Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96 culture@mairie-cabannes.fr

English :

Playful rendezvous with board games. Come and play with us at the Médiathèque de Cabannes.

Discover new games and play with friends.

German :

Spielerischer Treffpunkt für Gesellschaftsspiele. Komm und spiele mit uns in der Mediathek von Cabannes.

Komm und entdecke neue Spiele und spiele mit Freunden.

Italiano :

Un appuntamento ludico con i giochi da tavolo. Venite a giocare con noi alla Médiathèque de Cabannes.

Scoprite nuovi giochi e giocate con gli amici.

Espanol :

Una cita lúdica con los juegos de mesa. Ven a jugar con nosotros a la Mediateca de Cabannes.

Descubre nuevos juegos y juega con tus amigos.

