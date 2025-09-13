Fête du jeu Castillon-la-Bataille
Fête du jeu Castillon-la-Bataille samedi 13 septembre 2025.
Fête du jeu
Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
12défis à réaliser au Parc René Lach. jeux de société, jeux géants, défis et restauration.
Parties spéciales Loup-Garou à 15h30-16h15-17h-17h45-18h30. Réservation conseillée pour les parties en journée, réservation obligatoire pour les parties de soirée .
Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Fête du jeu
German : Fête du jeu
Italiano :
Espanol : Fête du jeu
L’événement Fête du jeu Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Castillon-Pujols