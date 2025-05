Fête du jeu – Charleville-Mézières, 31 mai 2025 07:00, Charleville-Mézières.

Ardennes

Fête du jeu Place ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

La fête du jeu vous attend sur la place Ducale samedi 31 mai de 13 h 30 à 17 h 30. Entre amis ou en famille, venez vous amuser. Le plaisir de jouer réunira une vingtaine de partenaires du SARC autour de valeurs communes : le jeu gratuit, partout et pour tous dans la bienveillance, le respect et le partage. Au programme : des jeux géants en bois, jeux traditionnels, jeux de rôles, jeux de construction, jeux sportifs et un escape game. Un événement gratuit à vivre ensemble !

.

Place ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

The game festival awaits you in Place Ducale on Saturday May 31st from 1.30 pm to 5.30 pm. Come and enjoy yourself with friends or family. The pleasure of playing will unite some twenty SARC partners around common values: free play, everywhere and for everyone, in a spirit of kindness, respect and sharing. On the program: giant wooden games, traditional games, role-playing games, construction games, sports games and an escape game. A free event to experience together!

German :

Das Spielefest erwartet Sie am Samstag, den 31. Mai von 13:30 bis 17:30 Uhr auf dem Place Ducale. Ob mit Freunden oder der Familie, kommen Sie und amüsieren Sie sich. Die Spielfreude wird rund zwanzig Partner des SARC um gemeinsame Werte vereinen: kostenloses Spielen, überall und für alle, mit Wohlwollen, Respekt und Teilen. Auf dem Programm stehen Riesenspiele aus Holz, traditionelle Spiele, Rollenspiele, Konstruktionsspiele, Sportspiele und ein Escape Game. Eine kostenlose Veranstaltung, die man gemeinsam erleben kann!

Italiano :

La festa del gioco vi aspetta in Place Ducale sabato 31 maggio dalle 13.30 alle 17.30. Venite a divertirvi con gli amici o con la famiglia. Il piacere di giocare riunirà una ventina di partner SARC per condividere gli stessi valori: giochi liberi, ovunque e per tutti, in uno spirito di gentilezza, rispetto e condivisione. In programma: giochi giganti in legno, giochi tradizionali, giochi di ruolo, giochi di costruzione, giochi sportivi e un gioco di fuga. Un evento gratuito da vivere insieme!

Espanol :

La fiesta del juego le espera en la plaza Ducale el sábado 31 de mayo de 13.30 a 17.30 h. Venga a divertirse con amigos o en familia. El placer de jugar reunirá a una veintena de socios de la SARC para compartir los mismos valores: juegos gratuitos, en todas partes y para todos, en un espíritu de amabilidad, respeto y reparto. En el programa: juegos gigantes de madera, juegos tradicionales, juegos de rol, juegos de construcción, juegos deportivos y un juego de escape. Un evento gratuito para disfrutar todos juntos

L’événement Fête du jeu Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-05-21 par Ardennes Tourisme