Informations pratiques

Châteaugiron

Fête du jeu

Le Zéphyr Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour cette nouvelle édition, l’équipe de la ludothèque vous invite à une expérience immersive unique autour de la découverte sonore. Glissez-vous dans la peau d’un musicien et explorez des sculptures sonores innovantes pour créer des sons aussi originaux qu’envoûtants !

Découvrez le programme des animations :

– Atelier créatif : fabrication d’objets et de jeux à partir de matériaux naturels.

– Grandes aventures : Jeu de piste, initiation au sabre laser et structures gonflables.

– Esprit de compétition : Jeux vidéo musicaux et tournois de jeux de société.

Nos partenaires fidèles seront bien sûr de la partie : le magasin La Poule à Pois (prêt de jeux et jeu-concours), le Club d’Échecs Domloupéen, l’association CastelHammer (jeux de figurines et peinture) et l’APE de l’école Pince Guerrière pour tenir la buvette. .

Le Zéphyr Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du jeu Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – CHATEAUGIRON