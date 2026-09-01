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AGENDA · Châteaugiron

Fête du jeu Châteaugiron

dimanche 20 septembre 2026 · Châteaugiron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Zéphyr
Ville
35410 Châteaugiron
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Châteaugiron

Fête du jeu

Le Zéphyr Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Pour cette nouvelle édition, l’équipe de la ludothèque vous invite à une expérience immersive unique autour de la découverte sonore. Glissez-vous dans la peau d’un musicien et explorez des sculptures sonores innovantes pour créer des sons aussi originaux qu’envoûtants !

Découvrez le programme des animations :
– Atelier créatif : fabrication d’objets et de jeux à partir de matériaux naturels.
– Grandes aventures : Jeu de piste, initiation au sabre laser et structures gonflables.
– Esprit de compétition : Jeux vidéo musicaux et tournois de jeux de société.

Nos partenaires fidèles seront bien sûr de la partie : le magasin La Poule à Pois (prêt de jeux et jeu-concours), le Club d’Échecs Domloupéen, l’association CastelHammer (jeux de figurines et peinture) et l’APE de l’école Pince Guerrière pour tenir la buvette.   .

Le Zéphyr Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02 

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English :

L’événement Fête du jeu Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – CHATEAUGIRON

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