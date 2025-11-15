Fête du jeu dans les Hauts du Perche TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Fête du jeu dans les Hauts du Perche

La ludothèque des Hauts du Perche, en partenariat avec le Club ados, les médiathèques, et les Muséales organisent la Fête du Jeu. Différents espaces seront aménagés tels que Petite Enfance, Jeux de société, jeux vidéos, jeux en bois surdimensionnés, espace petite enfance,

Au stand de la médiathèque

Lectures Album.

Ateliers Cadavre exquis (texte et dessin).

Maquillage de Conte.

Programme à venir avec des nouveautés.

Accueil public mercredi après-midi et vendredi à partir de 16h30 + soirée, samedi après-midi jusqu’à 19h.

Tout public, gratuit et libre accès. .

TOUROUVRE Salle Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73

