Fête du Jeu de BOrdeaux Samedi 24 mai, 14h00 Quai des queyries Entrée libre

Le samedi 24 mai 2025, de 14h à 22h, aura lieu la Fête du Jeu sur le quai des Queyries (en face du jardin botanique) à Bordeaux.

Le Collectif Fête du Jeu, organisateur de l’évènement, regroupe une vingtaine d’acteurs ludiques bordelais et proposera du jeu pour tous et sous toutes ses formes : espace de motricité, jeux de construction, jeux de cartes, jeux en société, jeux de rôle…

Gratuit et ouvert à tous !

Quai des queyries
33100 Bordeaux
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
collectifetedujeubdx@gmail.com

