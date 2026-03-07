Fête du jeu Parc de Port Breton Dinard

Fête du jeu

Parc de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

La ville de Dinard et les associations locales vous donnent rendez-vous pour une après-midi ludique, gratuite et familiale.

Au programme jeux de société, parcours vélo, livres-jeux, ateliers créatifs et bien d’autres animations ! .

Parc de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

