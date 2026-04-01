Fête du Jeu en Clunisois Première manche ! Place de la clochette Salornay-sur-Guye

Fête du Jeu en Clunisois Première manche !

Place de la clochette Camping La Clochette Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 13:30:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Comme chaque année, la Fête du Jeu en Clunisois se joue en deux manches !

La première a lieu à Salornay-sur-Guye le mercredi 15 avril, la seconde se tiendra à Cluny le samedi 6 juin.

Rendez-vous pour un après-midi ludique et festif.

Au programme des jeux pour tous les âges et tous les goûts !

Jeux de construction, de société, jeux sportifs, parcours ludiques et mur d’escalade… il y en aura pour toute la famille.

Buvette et restauration jusqu’à 19h. .

Place de la clochette Camping La Clochette Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ludotheque@enclunisois.fr

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English : Fête du Jeu en Clunisois Première manche !

L’événement Fête du Jeu en Clunisois Première manche ! Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2026-03-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II