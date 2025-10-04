Fête du jeu Espalion

Fête du jeu Espalion samedi 4 octobre 2025.

Fête du jeu

Plateau de la Gare Espalion Aveyron

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Une journée ludique ouverte à toutes et tous pour découvrir toutes les facettes du jeu, à tous les âges.

Plusieurs espaces et animations seront proposées en complément de l’espace jeux de société de la LudO’ un espace d’éveil pour les tous-petits, des escapes game en valise et des jeux en bois avec Fêtes vos jeux, un atelier pédagogique et créatif autour des Lego avec les ateliers de l’infini, des consoles et jeux vidéos d’hier et d’aujourd’hui avec l’association Aveyron Games Event…. .

Plateau de la Gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 92 66 accueil@cs-espalionestaing.fr

English :

A fun-filled day open to all, to discover all facets of gaming for all ages.

German :

Ein spielerischer Tag, der allen offen steht, um alle Facetten des Spiels für alle Altersgruppen zu entdecken.

Italiano :

Una giornata all’insegna del divertimento aperta a tutti per scoprire tutte le sfaccettature dei giochi per tutte le età.

Espanol :

Una jornada lúdica abierta a todos para descubrir todas las facetas de los juegos para todas las edades.

