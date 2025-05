Fête du jeu et de la nature – Eu, 24 mai 2025 10:00, Eu.

Seine-Maritime

Fête du jeu et de la nature 2 Rue de Cayenne Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Journée gratuite

Structures gonflables, atelier jardinage et plantation, jeux sportifs et jeux adaptés, gardiens du jeu/ création de figurines, fermes pédagogiques, grands jeux en bois, espace sensoriel pour 0/3 ans, ateliers bricolage/ recyclage. Et plein d’autres surprises…Concert spectacle à 16h

Pique-nique géant sur place Buvette et vente de gâteaux

Organisée par La Hêtraie et l’association Rayon de Soleil

2 Rue de Cayenne

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 28 34 la-hetraie@orange.fr

English : Fête du jeu et de la nature

Free day

Inflatable structures, gardening and planting workshop, sports and adapted games, play keepers/figurine creation, educational farms, large wooden games, sensory area for 0/3 year olds, craft/recycling workshops. And lots of other surprises… Concert and show at 4pm

Giant picnic on site refreshment bar and cake sales

Organized by La Hêtraie and the association Rayon de Soleil

German :

Kostenloser Tag

Hüpfburgen, Garten- und Pflanzworkshops, Sportspiele und angepasste Spiele, Spielwächter/ Figurenherstellung, pädagogische Bauernhöfe, große Holzspiele, sensorischer Bereich für 0/3-Jährige, Bastel-/ Recycling-Workshops. Und viele weitere Überraschungen…Konzertshow um 16 Uhr

Riesenpicknick vor Ort Getränke und Kuchenverkauf

Organisiert von La Hêtraie und dem Verein Rayon de Soleil

Italiano :

Giorno libero

Strutture gonfiabili, laboratorio di giardinaggio e piantumazione, giochi sportivi e giochi adattati, gioco dei guardiani/creazione di figurine, fattorie didattiche, grandi giochi in legno, area sensoriale per bambini 0/3 anni, laboratori di artigianato/riciclo. E tante altre sorprese… Concerto e spettacolo alle 16.00

Picnic gigante in loco Bar e vendita di dolci

Organizzato da La Hêtraie e dall’associazione Rayon de Soleil

Espanol :

Día libre

Estructuras hinchables, taller de jardinería y plantación, juegos deportivos y juegos adaptados, guardería/creación de figuritas, granjas didácticas, grandes juegos de madera, zona sensorial para 0/3 años, talleres de manualidades/reciclaje. Y muchas sorpresas más… Concierto y espectáculo a las 16 h

Picnic gigante in situ Bar de refrescos y venta de pasteles

Organizado por La Hêtraie y la asociación Rayon de Soleil

