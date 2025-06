Fête du Jeu et des Familles Parvis de la Ludothèque le repère des castors Blainville-sur-l’Eau 5 juillet 2025 14:00

Fête du Jeu et des Familles
Parvis de la Ludothèque le repère des castors
1 ter rue du Presbytère
Blainville-sur-l'Eau
Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2025-07-05 14:00:00

2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Célébrant habituellement de le début des Vacances d’Été, la Fête du Jeu et des Familles revient vous enchanter le samedi 5 juillet de 14h à 18h sur le parvis de la Ludothèque ! Jonglerie et bulles géantes par l’Antre de Jack Jeux en bois Pêche aux canards Jeux vidéos Parcours de Motricité et parcours sensoriel Atelier maquillage Construction Kapla… PARTICIPATION DE L’EMEA AVEC ATELIER PERCUSSIONS ET DE LA MÉDIATHÈQUE AVEC EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES SUR L’EAU ! Buvette et Petite restauration sur place.

Venez nombreux pour vous amuser ! Entrée libre.Tout public

Parvis de la Ludothèque le repère des castors 1 ter rue du Presbytère

Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 77 49 61

English :

Celebrating the start of the summer vacations, the Fête du Jeu et des Familles is back to enchant you on Saturday July 5 from 2pm to 6pm on the Ludothèque forecourt! Juggling and giant bubbles by l?Antre de Jack ? Wooden games ? Duck fishing ? Video games ? Motor skills and sensory courses ? Make-up workshop ? Kapla construction ? PARTICIPATION OF THE EMEA WITH A PERCUSSION WORKSHOP AND THE MEDIATHEQUE WITH SCIENTIFIC EXPERIMENTS ON WATER! Refreshments and snacks on site.

Come and have fun! Free admission.

German :

Das Spiel- und Familienfest, das normalerweise den Beginn der Sommerferien feiert, wird Sie am Samstag, den 5. Juli von 14 bis 18 Uhr auf dem Vorplatz der Ludothek verzaubern! Jonglieren und riesige Seifenblasen von L’Antre de Jack ? Spiele aus Holz ? Angeln mit Enten ? Videospiele ? Motorik- und Sinnesparcours ? Schminkworkshop ? Bauen mit Kapla? TEILNAHME DER EMEA MIT EINEM TROMMELWORKSHOP UND DER MEDIATHEK MIT WISSENSCHAFTLICHEN EXPERIMENTEN ZUM THEMA WASSER! Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Kommen Sie zahlreich, um sich zu amüsieren! Eintritt frei.

Italiano :

Per festeggiare l’inizio delle vacanze estive, la Fête du Jeu et des Familles torna a incantarvi sabato 5 luglio dalle 14.00 alle 18.00 sul piazzale della Ludothèque! Giocoleria e bolle giganti a cura di « Antre de Jack » Giochi in legno? Pesca delle anatre? Videogiochi? Corso di motricità e percorso sensoriale ? Laboratorio di make-up ? Costruzione di kapla? PARTECIPAZIONE DELL’EMEA CON UN LABORATORIO DI PERCUSSIONI E DELLA MEDIATECA CON ESPERIMENTI SCIENTIFICI SULL’ACQUA! Rinfresco e merenda in loco.

Venite a divertirvi! Ingresso libero.

Espanol :

Para celebrar el comienzo de las vacaciones de verano, la Fiesta del Juego y de las Familias vuelve a cautivarle el sábado 5 de julio de 14:00 a 18:00 en el patio de la Ludoteca Malabares y burbujas gigantes de l’Antre de Jack ? Juegos de madera ? Pesca de patos ? Videojuegos ? Curso de motricidad y curso sensorial ? Taller de maquillaje ? Construcción de kapla ? ¡PARTICIPACIÓN DE LA EMEA CON UN TALLER DE PERCUSIÓN Y DE LA MEDIATECA CON EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS SOBRE EL AGUA! Refrescos y tentempiés in situ.

¡Ven y diviértete! Entrada gratuita.

