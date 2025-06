Fête du jeu – Rue des Plumiers Eymeux 21 juin 2025 14:30

Drôme

Fête du jeu Rue des Plumiers Ludothèque Kid O’ludo Eymeux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:30:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La ludothèque de Familles Rurales célèbre la fête du jeu ! Au programme animations familiales, jeux de bois, maquillage, spectacle… Ouvert à tous alors venez nombreux !

.

Rue des Plumiers Ludothèque Kid O’ludo

Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 86 54 kidoludo.frjaillans@gmail.com

English :

The Familles Rurales toy library celebrates the Fête du Jeu! On the program: family activities, wooden games, face painting, shows? Open to all, so come one, come all!

German :

Die Ludothek von Familles Rurales feiert das Fest des Spiels! Auf dem Programm stehen Familienanimationen, Holzspiele, Schminken, Aufführungen? Die Veranstaltung ist für alle offen, also kommen Sie zahlreich!

Italiano :

La ludoteca Familles Rurales celebra la festa dei giochi! In programma: attività per famiglie, giochi in legno, pittura del viso, spettacoli? Aperto a tutti, venite in massa!

Espanol :

¡La ludoteca Familles Rurales celebra la fiesta de los juegos! En el programa: actividades en familia, juegos de madera, pintura de caras, espectáculos? Abierto a todos, ¡venga con ganas!

L’événement Fête du jeu Eymeux a été mis à jour le 2025-06-11 par Valence Romans Tourisme