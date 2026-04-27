Fête du jeu Bibliothèque Harol

Harol

Fête du jeu

Bibliothèque 1086 Rue de la mairie Harol Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Fête du Jeu.

Au programme La médiathèque de Mirecourt sortira ses meilleurs jeux géants, l’association de jeux Galaxie jeux animera des parties endiablées, la bibliothèque d’Harol proposera un atelier créatif autour du jeu.

Pour parfaire cette ambiance conviviale, l’association des parents d’élèves Hapivi assurera une petite restauration sur place, permettant aux joueurs de profiter pleinement de cet événement.

Gratuit et ouvert à tous, petits et grands.Tout public

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Bibliothèque 1086 Rue de la mairie Harol 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

La Fête du Jeu.

On the programme: The Mirecourt media library will be bringing out its best giant games, the Galaxie jeux games association will be hosting lively games, and the Harol library will be offering a creative games workshop.

To add to the convivial atmosphere, the Hapivi parents’ association will be providing light refreshments on site, enabling players to make the most of the event.

Free and open to all, young and old.

L’événement Fête du jeu Harol a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MIRECOURT