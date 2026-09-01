Informations pratiques

Hessenheim

Fête du jeu

rue de Baldenheim Hessenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Envie de passer un bon moment en famille ou entre amis ? La Ludo’Team vous donne rendez-vous pour une après-midi jeux conviviale et pleine de fun !

Jeux pour tous les âges et tous les goûts jeux de société, jeux en bois, jeux d’ambiance, stratégie, coopération… il y en aura pour tout le monde ! Une buvette sur place pour se rafraîchir et grignoter gérée par les Riedflyers !

Pré-commande pour les tartes flambées https://www.helloasso.com/associations/espace-enfants-grand-ried/evenements/pre-commande-tartes-flambees-fete-du-jeu-14-06

De la bonne humeur, des rires et des belles rencontres garanties.

Venez comme vous êtes, repartez avec des souvenirs plein la tête !

Venez nombreux ! 3,2,1…Jouez ! .

rue de Baldenheim Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 92 78 49 contact.ludoried@gmail.com

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English :

L’événement Fête du jeu Hessenheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Ried