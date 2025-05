Fête du jeu intercommunale – Le Molay-Littry, 24 mai 2025 10:00, Le Molay-Littry.

Calvados

Fête du jeu intercommunale Jardin Public Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La fête du jeu revient pour une 3e édition le samedi 24 mai au Molay-Littry. Cet événement incontournable promet une journée inoubliable de divertissement et de convivialité pour tous les âges.

Au programme

Jeux géants Déployez vos stratégies et amusez-vous avec nos jeux de taille XXL.

Jeux en bois Redécouvrez le plaisir des jeux traditionnels en bois, qui raviront petits et grands.

Structures gonflables Pour des moments de saut et de rire garantis pour les enfants.

Jeux sur table De nombreux jeux de société pour tous les goûts et toutes les générations seront proposés par Brice André, créateur indépendant.

Et bien d’autres …

Un stand de restauration et un stand de bonbons seront également disponibles sur place pour combler toutes les petites faims et permettre aux participants de profiter pleinement de cette journée festive.

Restauration sur place (en partenariat avec l’amicale cycliste du Molay-Littry).

Jardin Public

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 21 42 27 mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr

English : Fête du jeu intercommunale

The Fête du Jeu returns for a 3rd edition on Saturday May 24 in Le Molay-Littry. This not-to-be-missed event promises an unforgettable day of fun and conviviality for all ages.

On the program:

Giant games: Unfold your strategies and have fun with our XXL-sized games.

Wooden games: Rediscover the pleasure of traditional wooden games for young and old.

Inflatable structures: For moments of jumping and laughter guaranteed for children.

Tabletop games: Brice André, a freelance designer, will be offering a wide range of board games for all tastes and generations.

And much more…

A food stand and a candy stand will also be available on site to satisfy any small hunger and enable participants to make the most of this festive day.

Catering on site (in partnership with the Amicale Cycliste du Molay-Littry).

German : Fête du jeu intercommunale

Das Spielefest kehrt am Samstag, den 24. Mai in Le Molay-Littry für eine dritte Ausgabe zurück. Dieses unumgängliche Ereignis verspricht einen unvergesslichen Tag voller Unterhaltung und Geselligkeit für alle Altersgruppen.

Auf dem Programm stehen

Riesenspiele Entfalten Sie Ihre Strategien und vergnügen Sie sich mit unseren Spielen in XXL-Größe.

Holzspiele: Entdecken Sie den Spaß an traditionellen Holzspielen wieder, die Groß und Klein begeistern werden.

Hüpfburgen: Für garantierte Momente des Hüpfens und Lachens für die Kinder.

Tischspiele: Zahlreiche Gesellschaftsspiele für jeden Geschmack und jede Generation werden von Brice André, einem unabhängigen Designer, angeboten.

Und viele andere …

Ein Imbissstand und ein Süßigkeitenstand sind ebenfalls vor Ort, um den kleinen Hunger zu stillen und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, diesen festlichen Tag in vollen Zügen zu genießen.

Verpflegung vor Ort (in Partnerschaft mit dem Radsportverein Amicale Cycliste du Molay-Littry).

Italiano :

La Fête du Jeu torna per la terza edizione sabato 24 maggio a Le Molay-Littry. Questo evento imperdibile promette una giornata indimenticabile di divertimento e convivialità per tutte le età.

In programma:

Giochi giganti: Svelate le vostre strategie e divertitevi con i nostri giochi di dimensioni XXL.

Giochi in legno: riscoprite il piacere dei giochi tradizionali in legno che faranno la gioia di grandi e piccini.

Strutture gonfiabili: per garantire divertimento e risate ai bambini.

Giochi da tavolo: Brice André, designer freelance, proporrà un’ampia gamma di giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le generazioni.

E molto altro ancora…

Sul posto saranno disponibili anche uno stand gastronomico e uno stand di dolciumi per soddisfare ogni piccolo appetito e permettere ai partecipanti di approfittare al massimo di questa giornata di festa.

Ristorazione in loco (in collaborazione con l’Amicale Cycliste du Molay-Littry).

Espanol :

La Fiesta del Juego celebra su 3ª edición el sábado 24 de mayo en Le Molay-Littry. Esta cita ineludible promete una jornada inolvidable de diversión y convivencia para todas las edades.

En el programa

Juegos gigantes: Despliegue sus estrategias y diviértase con nuestros juegos de tamaño XXL.

Juegos de madera: Redescubra el placer de los juegos tradicionales de madera que harán las delicias de grandes y pequeños.

Estructuras hinchables: Diversión y risas garantizadas para los niños.

Juegos de mesa: Brice André, diseñador independiente, ofrecerá una amplia gama de juegos de mesa para todos los gustos y todas las generaciones.

Y mucho más…

También habrá un puesto de comida y otro de dulces para saciar el apetito de los más pequeños y permitir a los participantes disfrutar al máximo de esta jornada festiva.

Catering in situ (en colaboración con la Amicale Cycliste du Molay-Littry).

L’événement Fête du jeu intercommunale Le Molay-Littry a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Isigny-Omaha