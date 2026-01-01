Fête du jeu Salle polyvalente Le Croisty
Fête du jeu Salle polyvalente Le Croisty samedi 24 janvier 2026.
Fête du jeu
Salle polyvalente Rue des Écoles Le Croisty Morbihan
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
De la magie, des jeux de société, des défis, des lots à gagner… Pour toute la famille. Venez nombreux ! .
Salle polyvalente Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 20 19
