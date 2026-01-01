Fête du jeu Salle polyvalente Le Croisty

Fête du jeu

Salle polyvalente Rue des Écoles Le Croisty Morbihan

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

De la magie, des jeux de société, des défis, des lots à gagner… Pour toute la famille. Venez nombreux ! .

Salle polyvalente Rue des Écoles Le Croisty 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 20 19

