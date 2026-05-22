Fête du jeu Gymnase du Champ de Foire Loudéac

Loudéac

Fête du jeu

Gymnase du Champ de Foire 17 Allée du Champ de Foire Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Ludothèque Au Fil du Jeu CIAS Loudéac Communauté et le Relais Petite Enfance de Loudéac Communauté vous invitent à célébrer les liens familiaux et le plaisir de jouer ensemble lors de la Fête du Jeu sur le thème de la musique !

Rejoignez-nous au parc de l’abbé Robin et dans les espaces voisins pour une journée conviviale et riche en instants précieux pour toute la famille (tournois, ateliers, espaces pour tous les âges, moments ludiques…).

Pour consulter le programme, rendez-vous ci-dessous

https://www.bretagnecentre.bzh/…/la-fete-du-jeu-2026…

Que vous soyez petits ou grands, venez partager des moments de joie intergénérationnels.

Gratuit, ouvert à tous. Restauration sur place.

Nous vous attendons nombreux ! .

Gymnase du Champ de Foire 17 Allée du Champ de Foire Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 40 17

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English :

L’événement Fête du jeu Loudéac a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme Bretagne Centre