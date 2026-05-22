Fête du jeu Gymnase du Champ de Foire Loudéac
Fête du jeu Gymnase du Champ de Foire Loudéac samedi 30 mai 2026.
Loudéac
Fête du jeu
Gymnase du Champ de Foire 17 Allée du Champ de Foire Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Ludothèque Au Fil du Jeu CIAS Loudéac Communauté et le Relais Petite Enfance de Loudéac Communauté vous invitent à célébrer les liens familiaux et le plaisir de jouer ensemble lors de la Fête du Jeu sur le thème de la musique !
Rejoignez-nous au parc de l’abbé Robin et dans les espaces voisins pour une journée conviviale et riche en instants précieux pour toute la famille (tournois, ateliers, espaces pour tous les âges, moments ludiques…).
Pour consulter le programme, rendez-vous ci-dessous
https://www.bretagnecentre.bzh/…/la-fete-du-jeu-2026…
Que vous soyez petits ou grands, venez partager des moments de joie intergénérationnels.
Gratuit, ouvert à tous. Restauration sur place.
Nous vous attendons nombreux ! .
Gymnase du Champ de Foire 17 Allée du Champ de Foire Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 40 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du jeu Loudéac a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Loudéac (Côtes-d'Armor)
- Concert instrumental de Caillou guitare dans un jardin à Loudéac, Grand jardin , maison à proximité centre ville, Loudéac 22 mai 2026
- Concert instrumental avec Caillou guitare dans un jardin à Loudéac – 22 mai, Grand jardin , maison à proximité centre ville, Loudéac 22 mai 2026
- Petit concert pour grandes oreilles Médiathèque Loudéac 27 mai 2026
- Marathon Loudéac Pontivy rue de Calouët Loudéac 31 mai 2026
- Terr’Armor Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor rue de Calouët Loudéac 13 juin 2026