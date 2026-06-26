Fête du jeu, magie et cinéma en plein air Parc de la Pelzinière Val-au-Perche

jeudi 16 juillet 2026 · Parc de la Pelzinière · Val-au-Perche

Informations pratiques

Val-au-Perche

Fête du jeu, magie et cinéma en plein air

Parc de la Pelzinière Le Theil sur Huisne Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

– de 15h à 21h fête du jeu en partenariat avec la Médiathèque des Collines du

Perche Normand,

– 20h spectacle de magie avec Enzo Agostini, restauration sur place,

– 21h30 projection en plein air du film Le Conte de Montecristo .

Parc de la Pelzinière Le Theil sur Huisne Val-au-Perche 61260 Orne Normandie

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English : Fête du jeu, magie et cinéma en plein air

L’événement Fête du jeu, magie et cinéma en plein air Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par CdC des Collines du Perche Normand