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AGENDA · Val-au-Perche

Fête du jeu, magie et cinéma en plein air Parc de la Pelzinière Val-au-Perche

jeudi 16 juillet 2026 · Parc de la Pelzinière · Val-au-Perche

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc de la Pelzinière
Adresse
Le Theil sur Huisne
Ville
61260 Val-au-Perche
Département
Orne
Tarif

Val-au-Perche

Fête du jeu, magie et cinéma en plein air

Parc de la Pelzinière Le Theil sur Huisne Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

– de 15h à 21h fête du jeu en partenariat avec la Médiathèque des Collines du
Perche Normand,
– 20h spectacle de magie avec Enzo Agostini, restauration sur place,
– 21h30 projection en plein air du film Le Conte de Montecristo   .

Parc de la Pelzinière Le Theil sur Huisne Val-au-Perche 61260 Orne Normandie  

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English : Fête du jeu, magie et cinéma en plein air

L’événement Fête du jeu, magie et cinéma en plein air Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par CdC des Collines du Perche Normand

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