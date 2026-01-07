Fête du jeu Martainville-Épreville

Fête du jeu

Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Un week-end dédié au jeu sous toutes ses formes venez découvrir les jeux de société du moment avec des jeux de stratégie, d’agilité. Une invitation pour petits et grands de 3 à 77 ans, à jouer tout au long de la journée !

Samedi 21 février de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Dimanche 22 février de 14h à 17h30. .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime.fr

