Fête du jeu Salle des fêtes Tristani Miramas

Fête du jeu

Samedi 14 février 2026 de 10h à 18h. Salle des fêtes Tristani Rue des Lauriers Miramas Bouches-du-Rhône

Le rendez-vous à ne pas manquer, la Fête du Jeu 2026, qui se déroulera à la nouvelle Salle des Fêtes Pierre Tristani à Miramas, le samedi 14 février de 10h à 18h !

Organisée par le Centre Socioculturel Albert Schweitzer, cette édition s’annonce pleine de surprises.



Venez découvrir un univers ludique riche et varié, où petits et grands pourront s’amuser ensemble. Au programme des jeux de société pour tous les goûts, échecs et jeu de go, des jeux vidéo captivants, ainsi que des jeux médiévaux en bois qui raviront les amateurs d’authenticité. Un espace dédié à la petite enfance sera également aménagé, permettant aux tout-petits de s’épanouir et de jouer en toute sécurité. .

Salle des fêtes Tristani Rue des Lauriers Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 01 31 40 webmaster@mairie-miramas.fr

English :

Don’t miss the Fête du Jeu 2026, to be held at the new Salle des Fêtes Pierre Tristani in Miramas, on Saturday February 14th from 10am to 6pm!

