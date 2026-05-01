Fête du jeu: Murder Party Place du Château Salha Bardos

Bardos

Fête du jeu: Murder Party

Place du Château Salha Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Une soirée, un crime, à vous de jouer. Vous vous verrez attribué un rôle, saurez vous démasquer le coupable parmi vous ? Réservé aux plus de 16 ans.

Verre de bienvenue offert, vente de talo sur place. Sur inscription, nombre de personne limité. .

Place du Château Salha Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 atelier.bidache@gmail.com

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English :

L’événement Fête du jeu: Murder Party Bardos a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque