Pleumeleuc

Fête du Jeu

Allée des Chênes Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 avril , la Ludothèque Mille et 1 Jeux de Pleumeleuc organise la fête du jeu !

Au programme animations et tournois, jeux de société et jeux de bois !

Tout public.

Tombola, restauration et buvette sur place.

Entrée 1€. .

Allée des Chênes Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête du Jeu Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté