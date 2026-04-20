Fête du Jeu Pleumeleuc
Fête du Jeu Pleumeleuc samedi 25 avril 2026.
Pleumeleuc
Fête du Jeu
Allée des Chênes Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le samedi 25 avril , la Ludothèque Mille et 1 Jeux de Pleumeleuc organise la fête du jeu !
Au programme animations et tournois, jeux de société et jeux de bois !
Tout public.
Tombola, restauration et buvette sur place.
Entrée 1€. .
Allée des Chênes Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête du Jeu Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté
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