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Fête du Jeu Pleumeleuc

Fête du Jeu Pleumeleuc samedi 25 avril 2026.

Adresse : Allée des Chênes

Ville : 35137 Pleumeleuc

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif :

Pleumeleuc

Fête du Jeu

Allée des Chênes Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le samedi 25 avril , la Ludothèque Mille et 1 Jeux de Pleumeleuc organise la fête du jeu !
Au programme animations et tournois, jeux de société et jeux de bois !
Tout public.
Tombola, restauration et buvette sur place.
Entrée 1€.   .

Allée des Chênes Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête du Jeu Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté

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