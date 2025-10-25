Fête du jeu Espace Jeunes Plomeur
Fête du jeu Espace Jeunes Plomeur samedi 25 octobre 2025.
Fête du jeu
Espace Jeunes 9 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25
Viens célébrer la Fête du Jeu !
Au programme
– Jeux de société pour tous les âges
– Loups-garous de Thiercelieux
– Escape Game animé par Terre de Chevalier*
– Jeux en bois et jeux bretons avec la Maison des Jeux Bretons de Saint-Jean-Trolimon
Petite restauration sur place galettes et kouigns, organisée par le Conseil Municipal des Enfants et l’Espace Jeunes !
Venez jouer, découvrir et vous amuser en famille ou entre amis !
* Inscriptions pour équipes de 5 à l’Espace Jeunes ou par mail.
Ouvert à tous.
Entrée libre. .
Espace Jeunes 9 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 08 77
