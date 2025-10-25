Fête du jeu Espace Jeunes Plomeur

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Viens célébrer la Fête du Jeu !

Au programme

– Jeux de société pour tous les âges

– Loups-garous de Thiercelieux

– Escape Game animé par Terre de Chevalier*

– Jeux en bois et jeux bretons avec la Maison des Jeux Bretons de Saint-Jean-Trolimon

Petite restauration sur place galettes et kouigns, organisée par le Conseil Municipal des Enfants et l’Espace Jeunes !

Venez jouer, découvrir et vous amuser en famille ou entre amis !

* Inscriptions pour équipes de 5 à l’Espace Jeunes ou par mail.

Ouvert à tous.

Entrée libre. .

Espace Jeunes 9 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 08 77

