Fête du jeu Triskell Pont-l’Abbé

Fête du jeu Triskell Pont-l’Abbé samedi 22 novembre 2025.

Fête du jeu

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

La Médiathèque, la MPT-Centre Social et l’Espace Jeunes de Pont-l’Abbé vous proposent la 5ème édition de la fête du jeu !Venez vous amusez en famille !

Au programme: diverses animations, un espace jeux, de la restauration et des stands .

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du jeu Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Destination Pays Bigouden