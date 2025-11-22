Fête du jeu Triskell Pont-l’Abbé
Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l'Abbé Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22 2025-11-23
La Médiathèque, la MPT-Centre Social et l’Espace Jeunes de Pont-l’Abbé vous proposent la 5ème édition de la fête du jeu !Venez vous amusez en famille !
Au programme: diverses animations, un espace jeux, de la restauration et des stands .
Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20
