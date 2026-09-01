Informations pratiques

Réguisheim

Fête du Jeu & Portes ouvertes

2 rue du Centre Réguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Ludothèque fête sa rentrée

Rendez-vous pour un moment convivial lors de la Fête du Jeu.

Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir de nouveaux jeux, s’amuser et passer un très bel après-midi.

L’entrée est gratuite et le goûter est offert : alors n’hésitez pas !

La Ludo c’est…

* Un espace ludique pour les joueurs de 6 à 106 ans

* Un coin « Bout’chou » réservé aux tout-petits de 6 mois à 5 ans accompagnés d’un adulte

* Des après-midis thématiques autour de jeux sélectionnés

* Des soirées jeux de société ados, un vendredi par mois de 20h à 22h

* Des soirées jeux de société adultes, un samedi et un vendredi par mois à 20h

* Plus de deux milliers de jeux disponibles sur place ou à emprunter

* Des ludothécaires passionnés et complices… 0 .

2 rue du Centre Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 64 13 contact@laludo.fr

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English :

L’événement Fête du Jeu & Portes ouvertes Réguisheim a été mis à jour le 2026-09-09 par Centre Haut-Rhin – Ensisheim