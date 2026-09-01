Fête du Jeu & Portes ouvertes Réguisheim
samedi 19 septembre 2026 · Réguisheim
Informations pratiques
Réguisheim
Fête du Jeu & Portes ouvertes
2 rue du Centre Réguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Ludothèque fête sa rentrée
Rendez-vous pour un moment convivial lors de la Fête du Jeu.
Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir de nouveaux jeux, s’amuser et passer un très bel après-midi.
L’entrée est gratuite et le goûter est offert : alors n’hésitez pas !
La Ludo c’est…
* Un espace ludique pour les joueurs de 6 à 106 ans
* Un coin « Bout’chou » réservé aux tout-petits de 6 mois à 5 ans accompagnés d’un adulte
* Des après-midis thématiques autour de jeux sélectionnés
* Des soirées jeux de société ados, un vendredi par mois de 20h à 22h
* Des soirées jeux de société adultes, un samedi et un vendredi par mois à 20h
* Plus de deux milliers de jeux disponibles sur place ou à emprunter
* Des ludothécaires passionnés et complices… 0 .
2 rue du Centre Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 64 13 contact@laludo.fr
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English :
L’événement Fête du Jeu & Portes ouvertes Réguisheim a été mis à jour le 2026-09-09 par Centre Haut-Rhin – Ensisheim
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