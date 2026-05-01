Fête du jeu Pouilly-en-Auxois
Fête du jeu Pouilly-en-Auxois vendredi 29 mai 2026.
Pouilly-en-Auxois
Fête du jeu
Maison des enfants Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
En mai, c’est la fête du jeu, différents lieux, un livret, un spectacle,….informations à la Maison des enfants ou au centre social AGORA .
Maison des enfants Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté maisondesenfants@ccpouillybligny.fr
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English : Fête du jeu
L’événement Fête du jeu Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Pouilly Bligny