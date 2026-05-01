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Fête du jeu Pouilly-en-Auxois

Fête du jeu Pouilly-en-Auxois vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Maison des enfants

Ville : 21320 Pouilly-en-Auxois

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pouilly-en-Auxois

Fête du jeu

Maison des enfants Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

En mai, c’est la fête du jeu, différents lieux, un livret, un spectacle,….informations à la Maison des enfants ou au centre social AGORA   .

Maison des enfants Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   maisondesenfants@ccpouillybligny.fr

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English : Fête du jeu

L’événement Fête du jeu Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Pouilly Bligny

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