Fête du Jeu Prairies St-Martin Rennes Samedi 24 mai, 10h30 Gratuit, ouvert à toutes et à tous

La Fête du Jeu revient !

Un coffre à jouets grandeur nature, pour le plus grand bonheur de toutes et tous ! Pour cet événement gratuit, retrouvez : un espace petite enfance, des jeux de société, des jeux vidéo, des tournois, des jeux géants, du jeu de rôle, des jeux de construction, des structures gonflables, et divers autres jeux !

Pour la seconde année, l’équipe vous donne rendez-vous dans le cadre verdoyant des Prairies St-Martin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T19:30:00.000+02:00

0299544512 https://fetedujeu.mqlt.fr/

Prairies St-Martin canal st-martin rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine