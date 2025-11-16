Fête du jeu Salle Robert Schuman Rohrbach-lès-Bitche

Fête du jeu

Salle Robert Schuman 7-9 rue des sports Rohrbach-lès-Bitche Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

2025-11-16

L’association Loisirs Jeunesse ,Pays de Bitche, via son Espace de Vie Sociale Anim’& Vous , organise sa traditionnelle fête du jeu.

Une journée ouverte à tous durant laquelle on retrouvera de nombreux jeux de société ainsi qu’un espace dédié aux jeux vidéo.

Au programme un large choix de jeux de société, des parties de Loup Garou animées, un stand de vente et d’animation par Le Repaire d’Arkham, bar à jeux. De nombreux bénévoles seront là pour accompagner les participants.

Un espace dédié aux jeux vidéo sera également proposé en partenariat avec l’association Sarreguem’ in Games. Un tournoi Mario Kart 8 Deluxe sera organisé.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Salle Robert Schuman 7-9 rue des sports Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est +33 3 87 09 85 26 loisirs.jeunesse57@gmail.com

English :

The Loisirs Jeunesse ,Pays de Bitche association, via its Espace de Vie Sociale Anim’& Vous , is organizing its traditional game festival.

A day open to all, featuring a wide range of board games, as well as an area dedicated to video games.

On the program: a wide choice of board games, animated games of Loup Garou, and a sales and entertainment stand run by Le Repaire d’Arkham, a games bar. Numerous volunteers will be on hand to assist participants.

An area dedicated to video games will also be on offer, in partnership with the Sarreguem’ in Games association. A Mario Kart 8 Deluxe tournament will be organized.

Refreshments and snacks on site.

German :

Der Verein Loisirs Jeunesse ,Pays de Bitche organisiert über seinen Raum des sozialen Lebens Anim’& Vous sein traditionelles Spielefest.

Ein Tag für alle, an dem zahlreiche Gesellschaftsspiele und ein Bereich für Videospiele angeboten werden.

Auf dem Programm stehen: eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen, animierte Loup Garou -Partien, ein Verkaufsstand und Animation durch die Spielbar Le Repaire d’Arkham . Zahlreiche Freiwillige werden die Teilnehmer begleiten.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Sarreguem’ in Games wird auch ein Bereich für Videospiele angeboten. Es wird ein Mario Kart 8 Deluxe-Turnier veranstaltet.

Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

L’associazione Loisirs Jeunesse, Pays de Bitche, attraverso il suo Espace de Vie Sociale Anim’& Vous , organizza il suo tradizionale festival dei giochi.

Si tratta di una giornata aperta a tutti, con una vasta gamma di giochi da tavolo e un’area dedicata ai videogiochi.

In programma: un’ampia scelta di giochi da tavolo, i vivaci giochi di Loup Garou, uno stand di vendita e intrattenimento gestito da Le Repaire d’Arkham, un bar di giochi. Molti volontari saranno a disposizione per aiutare i partecipanti.

Ci sarà anche un’area dedicata ai videogiochi, in collaborazione con l’associazione Sarreguem’ in Games. Sarà organizzato un torneo di Mario Kart 8 Deluxe.

Rinfreschi e spuntini disponibili in loco.

Espanol :

La asociación Loisirs Jeunesse, Pays de Bitche, a través de su Espace de Vie Sociale Anim’& Vous , organiza su tradicional festival de juegos.

Se trata de una jornada abierta a todos, con una amplia oferta de juegos de mesa y un espacio dedicado a los videojuegos.

En el programa: una amplia selección de juegos de mesa, partidas animadas de Loup Garou, un puesto de venta y animación a cargo de Le Repaire d’Arkham, un bar de juegos. Numerosos voluntarios estarán a disposición de los participantes.

También habrá un espacio dedicado a los videojuegos, en colaboración con la asociación Sarreguem’ in Games. Se organizará un torneo de Mario Kart 8 Deluxe.

Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

