Fête du jeu Salle polyvalente Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Fête du jeu

Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 20:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici.

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Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 05 80 20

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English :

If you want to have a great time playing lots of games—whether by yourself, with your family, and/or with friends—this is the place to be.

L’événement Fête du jeu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron