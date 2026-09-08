Fête du jeu Salle polyvalente Sainte-Sigolène
samedi 24 octobre 2026 · Salle polyvalente · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Fête du jeu
Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 20:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici.
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Salle polyvalente Avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 05 80 20
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English :
If you want to have a great time playing lots of games—whether by yourself, with your family, and/or with friends—this is the place to be.
L’événement Fête du jeu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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