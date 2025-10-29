Fête du jeu Salle Louison Bobet Pacé

Gratuit

Participez à la fête du jeu organisée par le service jeunesse de la ville de Pacé

Pour cette nouvelle édition de la fête du jeu, le service jeunesse propose des jeux pour toute la famille ! Au programme :

* structures gonflables géantes

* jeux en bois

* jeux de société

* coloriage

Un après-midi festif pour les petits et les grands dans la grande salle Louison Bobet (Chemin de la Métairie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T17:30:00.000+01:00

Salle Louison Bobet Chemin de la Métairie 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine