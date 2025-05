Fête du Jeu – Siorac-en-Périgord, 24 mai 2025 10:00, Siorac-en-Périgord.

Dordogne

Fête du Jeu salle des fêtes Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Fête du jeu samedi 24 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle des fêtes de Siorac en Périgord ouvert à tous.

infos & resas 05 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com

Programme de 10h à 12h Espace Petits bouts ( Kamishibai bébés lecteurs, motricité …)

de 14h à 18h sieste contée jeux de société, de construction, en bois, mes premiers jeux maquillage concours de KAPLA

infos & resas 05 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com .

salle des fêtes

Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 18 51

English : Fête du Jeu

Fête du jeu Saturday May 24 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm at the Siorac en Périgord village hall, open to all.

info & booking: 05 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com

German : Fête du Jeu

Fête du jeu Samstag, den 24. Mai von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr im Festsaal von Siorac en Périgord für alle offen.

infos & resas: 05 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com

Italiano :

Festa del gioco sabato 24 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 presso la sala del villaggio di Siorac en Périgord, aperta a tutti.

info e prenotazioni: 05 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com

Espanol : Fête du Jeu

Fiesta del juego sábado 24 de mayo de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 h en el ayuntamiento de Siorac en Périgord, abierta a todos.

información y reservas: 05 53 28 18 51 ludo.siorac@gmail.com

L’événement Fête du Jeu Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2025-05-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne