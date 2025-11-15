Fête du jeu spéciale Sélection de Noël Ludothèque Graine de Soleil Avranches

Fête du jeu spéciale Sélection de Noël

Ludothèque Graine de Soleil 31 avenue de Baffé Avranches Manche

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Comme chaque année à l’approche des fêtes, la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, via ses trois ludothèques situées à Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Mortain-Bocage, propose une sélection de jeux et jouets à découvrir, tester… et pourquoi pas adopter à Noël !

Samedi 15 novembre 2025, de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h, la ludothèque communautaire Graine de Soleil, située 31 avenue de Baffé à Avranches, organise une fête du jeu pour découvrir et tester cette sélection de jeux et jouets. Entrée libre et gratuite.

Une sélection variée et inspirante.

Cette année, la sélection de Noël se compose de

• Plus de 15 jeux de société des formats divers, des mécaniques variées, adaptés à tous les âges et tous les niveaux de joueurs

• 12 jouets pensés pour les plus jeunes, à tous les budgets, pour offrir des idées originales et adaptées à glisser sous le sapin

Ces événements sont aussi l’occasion pour les familles de recevoir des conseils personnalisés, d’échanger avec les ludothécaires et de découvrir des nouveautés ou des incontournables du jeu. .

Ludothèque Graine de Soleil 31 avenue de Baffé Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 60 19 80 ludotheque.grainedesoleil@msm-normandie.fr

